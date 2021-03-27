Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi 27 Mart Cumartesi TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Dizinin takipçileri Gönül Dağı dizisi bitti mi, neden yayınlanmıyor? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Gönül Dağı dizisi neden yok? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu hafta 22. yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisi (27 Mart) bu akşam yayınlanmayacak.

Bu hafta Norveç Türkiye futbol maçı ve Berat Kandili özel yayınlarının TRT 1'de yayınlanması nedeniyle Gönül Dağı dizisi önümüzdeki hafta yayınlanacak...