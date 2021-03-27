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Gönül Dağı dizisi neden yok? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta cumartesi akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyordu. TRT 1 yayın akışı içinde bu hafta Gönül Dağı dizisini göremeyen Diziseverler "Gönül Dağı dizisi neden yok?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gönül Dağı dizisi neden yok? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi 27 Mart Cumartesi TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Dizinin takipçileri Gönül Dağı dizisi bitti mi, neden yayınlanmıyor? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Gönül Dağı dizisi neden yok? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu hafta 22. yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisi (27 Mart) bu akşam yayınlanmayacak.

Bu hafta Norveç Türkiye futbol maçı ve Berat Kandili özel yayınlarının TRT 1'de yayınlanması nedeniyle Gönül Dağı dizisi önümüzdeki hafta yayınlanacak...

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