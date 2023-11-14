1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlandı

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Biz şimdiye kadarki çalışmalarda bu tür çatı kiremitleri ve duvar tuğlaları üzerinde farklı betimlemeler buluyorduk ama ilk defa böyle bir ayak izine rastladık. Bu ayak izleri farklı yönlerden de geliyordu ve hepsi aynı yönde de değildi.

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Bu da bizim için güzel gelişmelerden birisi oldu. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Hatta hamamda Roma döneminde yapılan kanalizasyon su giderleri sistemi halen çalıyor. Hem havuzlarda hem gezinti yerlerinde bunlar tam olarak ortaya çıkarıldı.