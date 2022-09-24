TRT1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nın yeni oyuncularının kimler olacağı merak konusu olmuştu. Dizinin takipçileri içi 3. sezonuyla ekranlara geri dönen Gönül Dağı'nın yeni sezon ve devam eden oyuncuları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...