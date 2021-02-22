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Gönüllü gençler kış şartlarında köylerdeki çocukların içini ısıttı

Düzce Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllü gençler, "İçinizi Isıtmaya Geldik Projesi" kapsamında kış şartlarında köylere giderek çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Gönüllü gençler kış şartlarında köylerdeki çocukların içini ısıttı
AA

,Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde kalan çocukları unutmayan Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllü gençler, köylerdeki çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağlamak, kaynaşma ve paylaşma duygularını güçlendirmek için "İçinizi Isıtmaya Geldik Projesi"ni hayata geçirdi.

Çoğu Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan 12 kişilik grup, proje kapsamında Çınardüzü ve Kavakbıçkı köylerine giderek çocukları evlerinde ziyaret etti.

Gönüllü gençler, çocuklara köy meydanındaki karla kaplı parkta oynama teklifinde bulundu.

Çocukların yoğun şekilde katılım gösterdiği etkinlikte, kardan adam yapıldı, kar topu oynandı. Çocuklara oyunlar sonunda, çikolata, meyve suyu, balon ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarının da anlatıldığı etkinlikte, çocuklar ve gençler keyifli vakit geçirdi.

- "Önemli olan çocuklarımızın gönüllerindeki gülümsemeyi görebilmek"

Proje sorumlusu Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, projenin evlerinde sıkılan çocukların hoşça vakit geçirmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Yoğun kar yağışının olduğu köylerde faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran İnce, "Kar yağışında çocuklarla vakit geçiriyoruz, oynuyoruz ve onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Soğuk havada onlarla bir arada olduğumuz için projeye 'İçinizi Isıtmaya Geldik' ismini verdik. Önemli olan çocuklarımızın gönüllerindeki gülümsemeyi görebilmek." diye konuştu.

İnce, çocukların sokağa çıkmasına izin verilen saatlerde faaliyetleri yürüttüklerini dile getirerek, "Çocuklarla birlikte zaman geçirmek ve gönüllerini kazanmak istedik. Bunu da güzel bir gün geçirerek başardık. Hediyelerimiz de bahane oldu. Asıl hediye onların bize gülümsemeleri oldu. Gençlik Merkezi faaliyetlerimiz devam edecek. Amacımız bu zor günlerde bir nebze de olsa çocuklarımızın yanında olmak." ifadelerini kullandı.

- "Oynarken üşümüş olsak bile içimiz ısındı"

Kavakbıçkı köyü muhtarı Orhan Bulut da çocukların etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Uzun zamandır çocuklarımız da evde sıkılmıştı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızla gençler kaynaştı. Bizi çok mutlu ettiler." dedi.

Kavakbıçkı İlkokulu anasınıfı öğretmeni Melike Bulut ise Gençlik Merkezi ekipleriyle çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımız için büyük bir eğlence oldu. Çocuklarımız karda oynamayı seviyor. Köy çok kar alıyor. Çocuklarımızın kaynaşması çok güzel oldu. Genç arkadaşlarımıza bu kaynaşmayı sağladıkları için teşekkür ederim. Oynarken üşümüş olsak bile içimiz ısındı." şeklinde konuştu.

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