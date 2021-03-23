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Goodyear'dan Toyota'nın Aygo X Prologue modeli için konsept lastik

Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Orjinal Ekipman Yönetici Direktörü Hans Vrijsen: "Toyota ile konsept araçlar konusunda 18 yıla yakın zamandır iş birliği yapan bir şirket olarak, şirketin A segmentinin geleceğine ilişkin vizyonunu destekleyen özel tasarım bir lastik daha sunduğumuz için mutluyuz"

Goodyear'dan Toyota'nın Aygo X Prologue modeli için konsept lastik
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Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, en yeni konsept aracı Aygo X Prologue modelini özel yapım lazer işlemeli yanaklara sahip Goodyear lastiklerle tanıttı. Toyota'nın gelecek yıllarda A segmentindeki vizyonunu temsil edecek bu küçük crossover modeli, Toyota ile Goodyear arasında 2003 yılından bu yana yenilikçi konsept projelerde süren bir dizi iş birliğinin son halkasını oluşturuyor.

Crossover'lar, Avrupa otomobil pazarının hızla büyüyen bir bölümünü temsil ediyor. Küçük araçların çeviklik ve çok yönlülüğü ile büyük SUV araçların alan, konfor ve zorlu koşullara uygunluk özelliklerini sunan bu otomobiller, iki ayrı türün en iyi yönlerini bir araya getiriyor.

Bu trendin mükemmel bir örneği olan Toyota Aygo X Prologue, A segmentini cesur bir biçimde yeniden ele alıyor. Aygo X Prologue'un cesur, göz alıcı tasarımı, eğlenceyi hareketlilikle birleştiriyor. Güçlü duruşu araca ifade katarken, aracın yerden yüksekliği, her türlü yol koşuluna uygun olmasını sağlıyor.

Aygo X Prologue'un öne çıkan tasarım özelliklerinden biri, sis farları, alt ızgara ve arka farlara yeni bir ifade katan Altıgen DNA'sı oldu. Toyota tasarımcılarıyla yakın iş birliği yapan Goodyear, bu görünümü lastiklerin diş deseni ve yanak tasarımına taşıdı.

- "Aygo X Prologue'un ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Orjinal Ekipman (OE) Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, "Goodyear olarak mobilitenin geleceğini şekillendiren öncü markalarla ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz. Toyota ile konsept araçlar konusunda 18 yıla yakın zamandır iş birliği yapan bir şirket olarak, şirketin A segmentinin geleceğine ilişkin vizyonunu destekleyen özel tasarım bir lastik daha sunduğumuz için mutluyuz. Sonuç, Toyota Aygo X Prologue'un tasarım ve işlevselliğine uygun, eşit düzeyde sert ve dayanıklı bir lastik oldu." ifadelerini kullandı.

Toyota Avrupa Tasarım ve Geliştirme Departmanı Tasarım Direktörü Lance Scott ise son konsept araçlarının lastikleri için daha önce olduğu gibi Goodyear tasarım ekibiyle iş birliğine girdiklerini belirterek, "Dinamik diş deseni ve yüksek teknoloji yanak ayrıntıları, Aygo X Prologue'un ruhunu tam anlamıyla yansıtırken, bu tasarım için hedeflediğimiz görünüş ve dinamik ileri harekete katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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