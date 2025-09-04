Google çöktüğünde internetsiz kalmayın! Google yerine kullanabileceğiniz 4 alternatif arama motoru!

BRAVE SEARCH: REKLAMSIZ VE BAĞIMSIZ

Brave tarayıcısıyla entegre çalışan Brave Search, tamamen bağımsız bir indeks üzerinden sonuç sunuyor. En önemli özelliği ise reklamsız ve şeffaf bir deneyim sunması. Kullanıcı verilerini toplamadan çalışan bu platform, interneti daha özgür ve reklamsız keşfetmek isteyenler için öne çıkıyor.

Fotoğraf kaynak: ShutterStock