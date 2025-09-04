Google Maps çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül Google Maps erişim problem düzeldi mi?
Google servisleri üzerinde yaşanan kriz sonrası Google Maps çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Gmail, Drive, Meet ve Maps uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar sorunun kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Peki Google Maps neden açılmıyor, erişim problem düzeldi mi?
Google Maps kullanıcıları uygulamaya erişim sağlayamıyor. Google, bugün sabah saatlerinde dünya genelinde ciddi bir servis kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan sorunlar; Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Docs ve diğer Workspace hizmetlerini etkiledi. Peki Google Maps çöktü mü, neden çöktü, erişim problem düzeldi mi?
GOOGLE MAPS ÇÖKTÜ MÜ?
Google’a 4 Eylül sabah saatlerinde uygulamaya giriş yapamadı. Bazı hizmetlerde hata oranları yaşandığı bildirildi. Özellikle Gmail ve Docs'a girişte hatalar alan kullanıcılar, Google'ın sistemlerine erişmekte zorlanıyor. Konuya yönelik açıklama bekleniyor.
X ÜZERİNDEN KULLANICILAR SORUNU DİLE GETİRİYOR
Google servislerine erişemeyen kullanıcılar, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi.