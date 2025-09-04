Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Google Maps çöktü mü, neden açılmıyor? Google Maps erişim problem düzeldi mi?

        Google Maps çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül Google Maps erişim problem düzeldi mi?

        Google servisleri üzerinde yaşanan kriz sonrası Google Maps çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Gmail, Drive, Meet ve Maps uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar sorunun kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Peki Google Maps neden açılmıyor, erişim problem düzeldi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:24 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Google Maps kullanıcıları uygulamaya erişim sağlayamıyor. Google, bugün sabah saatlerinde dünya genelinde ciddi bir servis kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan sorunlar; Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Docs ve diğer Workspace hizmetlerini etkiledi. Peki Google Maps çöktü mü, neden çöktü, erişim problem düzeldi mi?

        2

        GOOGLE MAPS ÇÖKTÜ MÜ?

        Google’a 4 Eylül sabah saatlerinde uygulamaya giriş yapamadı. Bazı hizmetlerde hata oranları yaşandığı bildirildi. Özellikle Gmail ve Docs'a girişte hatalar alan kullanıcılar, Google'ın sistemlerine erişmekte zorlanıyor. Konuya yönelik açıklama bekleniyor.

        3

        X ÜZERİNDEN KULLANICILAR SORUNU DİLE GETİRİYOR

        Google servislerine erişemeyen kullanıcılar, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"