Google Maps kullanıcıları uygulamaya erişim sağlayamıyor. Google, bugün sabah saatlerinde dünya genelinde ciddi bir servis kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan sorunlar; Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Docs ve diğer Workspace hizmetlerini etkiledi. Peki Google Maps çöktü mü, neden çöktü, erişim problem düzeldi mi?