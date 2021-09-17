Teknoloji devleri, Navalny’nin uygulamasını kaldırdı 0:00 / 0:00

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“Rusya’da parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması milletvekillerinin seçilmesi için 3 günlük sürecek oy verme işlemi" başlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidardaki partisi Birleşik Rusya Partisi’nin kazanması öngörülen seçimlerde, Navalny müttefikleri, Putin'e ve iktidardaki partisi Birleşik Rusya'ya darbe indirmek- taktiksel bir oylama kampanyası- düzenlemek için uygulamayı kullanmayı planlamıştı.

Rusya, bu ay Apple ve Google'ın uygulamayı mağazalarından kaldırmasını talep etti ve bu talebi reddetmenin parlamento seçimlerine müdahale olarak değerlendirileceğini söyledi.

Yurt dışında yerleşik bir Navalny müttefiki olan Ivan Zhdanov ise cuma günü uygulamanın mağazalardan kaldırmasının siyasi sansür anlamına geldiğini söyledi.

Apple ve Google, Reuters’ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Akıllı oy uygulaması hakkında çeşitli mecralarda seçimleri etkileyip etkileyemeyeceğine dair yazılar çıkmış, yasaklanma ihtimali üzerine konuşulmuştu.