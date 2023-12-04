1956 yılında John McCarthy tarafından ilk kez dile getirilen yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâya sahip olmasını amaçlayan bir alandır. Birçok alanda iş kolaylaştıran yapay zekânın durdurulamaz olacağı ve çoğu insanın yerine geçeceği düşünülüyor. Bu olumsuz görüşe sahip olan insanlardan birisi de yapay zekâyı önemli ölçüde kullanan kuruluşlardan biri olan Google’ın eski yöneticisi Eric Schmidt.

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YAPAY ZEKÂ SAVAŞ BAŞLATABİLİR… Mİ?

Schmidt’e göre beş ile on yıl içerisinde yapay zekâ insanlığa zarar verebilecek kadar güçlü olacak. Yaşanabilecek en kötü senaryonun 'bilgisayarın bir şeyler yapmak için kendi kararlarını vermeye başlayabileceği nokta' olacağını ve silah sistemlerine erişebilmeleri durumunda kendi başlarına savaş başlatabilme ihtimallerinin tüm dünyaya büyük zararlar verebileceği konusunda uyardı.

Bu tarz korkunç bir senaryonun önüne geçebilmek için uluslarası çapta bir sivil toplum örgütü kurulması gerektiğini düşündüğünü de ekledi.