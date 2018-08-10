Gorica - Inter Zapresic düellosu

Hırvatistan 1.HNL maçında Gorica ile Inter Zapresic, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Gorica, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Inter Zapresic, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Gorica galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Inter Zapresic galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.
Gorica son hafta oynanan Brezice maçında 2-1 kazandı.
Inter Zapresic, Zilina karşılaşmaında 2-4 yenildi.
Gorica, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.
Inter Zapresic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inter Zapresic, 0 gol atarken 8 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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