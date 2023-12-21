Göz renginin sırları: Siyah göz rengi neden imkansız olarak görülüyor?
Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, göz rengi değişiklikleri çocuğunuz 3 ila 6 aylıkken meydana gelebilir. Ancak, renk değişiklikleri gerçekleşse de göz renginin tam anlamıyla siyah olması imkansızdır. Peki, neden siyah gözlü olunamaz? İşte, sizin için insan gözünün neden siyah olamadığına dair bazı araştırmalar...
Gözlerimiz ışık nedeniyle giydiğimiz kıyafetlerin yansımasından ya da renkli temas noktalarının kullanımından dolayı siyah görünebilir. Fakat saf siyah gözlere sahip insanlar yoktur, sadece kurgusal eserlerde rastlanır. İşte, neden siyah gözlü insan olmadığına dair bazı açıklamalar...
GENLERİMİZ BUNA İZİN VERMİYOR
İnsan Genetiği Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre, göz renginden sorumlu yaklaşık 16 farklı gen vardır. Bunlardan HERC2 ve OCA2 adlı genler, insanların göz renginin belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu genler, irislerde bulunan melanin miktarı aracılığıyla göz rengini ayarlar. Melaninin gözlerde ortaya çıkardığı renkler arasında siyah yoktur.
SİYAH GÖZ SÜREKLİ AĞLATABİLİRDİ
Siyah bir gömlek kendisine çarpan tüm ışığı emdiğinden, bu ışığı ısıya dönüştürür. Bu ısının bir kısmını da doğrudan cildinize yaydığından daha çok sıcaklamanıza sebep olur. Yani siyah olan nesneler, gerçekten siyah görünmek için daha fazla ışık emer.
Dolayısıyla emilen fazla ışık ve enerji, ısı enerjisine dönüştürüleceğinden eğer gözleriniz siyah olsaydı, gözlerin aşırı ısınma ve kurumayı önlemek için çok fazla gözyaşına ihtiyaç duyabileceği anlamına gelebilirdi. Bu da, sürekli ağlamanıza sebep olurdu.
GÜNEŞ IŞIĞINA KARŞI KENDİNİ KORUYAMAZDI
Koyu renkler, ışığı emebilen çok pigment içerdiğinden dolayı açık renklere göre daha fazla UV (ultraviyole) ışınını emer. Bu durum, siyah gözlü olsaydık gündüz dışarı çıkmayı zorlaştırırdı. Ayrıca göz doktorlarına göre, UV ışığına uzun süre maruz kalmak göz sağlığını bozabilir.
Örneğin, katarakt veya göz kapaklarınızın çevresinde cilt kanseri gibi sorunlara yol açabilir. Romanya Oftalmoloji Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, melaninin emdiği UV ışınının %99,9'undan fazlasını yok edebildiğini ve gözleri güneşe maruz kalmanın neden olduğu hasarlardan koruyabildiğini söylüyorlar.
Kaynak: Bright Side, What to Expect, American Academy of Ophthalmology, Journal of Human Genetics, Romanian Journal of Ophthalmology.