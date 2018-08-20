Türkiye'ye turist olarak gelen 27 yaşındaki Aya K., kendisini sürekli gözleri ile takip eden ve "Senin gözlerin ne kadar güzel, gözlerinden bayılacağım" diyerek rahatsız eden Abdelmoumene A.'dan şikayetçi oldu. Savcılık, şüpheli hakkında "cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.



Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre Aya K., turistik amaçla 90 günlük vize alarak Türkiye'ye geldi. İstanbul'da ailesiyle bir daire tuttu. Bir iş nedeniyle İl Göç İdaresi'ne giden genç kadın iddiaya göre burada beklediği sırada Abdelmoumene A.'nın sürekli kendisini gözleri ile takip ettiğini fark etti. Rahatsız olan Aya K., bu kişiden kaçmaya çalıştı. Ancak Abdelmoumene A., gözleri ile takip etmeyi sürdürdüğü genç kadına "Senin gözlerin ne kadar güzel, gözlerinden bayılacağım" dedi. Bunun üzerine Aya K., şikayetçi oldu.



"RAHATSIZ EDECEK ŞEKİLDE BAKMADIM"

Hakkında yasal işlem yapılan Abdelmoumene A., "Ben bu şahsa asla rahatsız edecek şekilde bakmadım. Ben burada beklediğim esnada şahsa dalgınlıkla bakmış olabilirim. Ancak bu şahsa ve başka şahıslara sürekli olarak bakmadım. Hakkımda şikayetçi olan bayan şahsın eşinin önüne geçmek istedim. Bu istediğimin nedeni randevuma geç kalmamdan dolayıdır. Bu şahıslar haksız isnatlarda bulunmuştur. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Suçsuzum" dedi.



DAVA AÇILDI

Savcılık, şüpheli Abdelmoumene A.'nın, genç kadını gözleri ile izleyip taciz ettiği ve "Senin gözlerin ne kadar güzel. Gözlerinden bayılacağım" diyerek cinsel taciz suçunu işlediğini öne sürdü. Savcılık, şüphelinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasını istedi.

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