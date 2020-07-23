Kaybedilen şampiyonluğun ardından karşılıklı anlaşma sonrası Hüseyin Çimşir'le yollarını ayıran Trabzonspor, listesinin başına Abdullah Avcı'yı koymuştu. 24 Ocak'tan bu yana bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'ya bir Süper Lig ekibi daha talip oldu. Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; İlhan Palut'un istifasını sezon sonuna kadar beklemeye alan Göztepe, Abdullah Avcı'yla temasa geçti.

TRABZONSPOR'A YAKIN!

Hatayspor'un ardından Göztepe'nin başına geçen İlhan Palut, sarı-kırmızılılarla çıktığı ilk 12 maçta sadece 2 yenilgi almış ve topladığı puanlarla sarı-kırmızılıları üst sıralara taşımıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan kötü dönen ve salgın sonrasında çıktığı 7 maçta sadece 2 puan toplayabilen Göztepe'de İlhan Palut istifasını sunmuş, bu istifa kabul edilmemişti. Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Abdullah Avcı ile görüşmelere başladı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor'a daha yakın olduğu öğrenildi.