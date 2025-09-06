Göztepe'de Juan hasret dindirecek!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de gözler Brezilyalı golcü Juan Silva'ya çevrildi.

İngiliz ekibi Southampton'dan 900 bin euro bedelle bonservisi alınan ve 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Juan, gole hasret kaldı.

Son olarak geçen sezonun 26'ncı haftasında iç sahada oynanan ve 2-2 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsan 23 yaşındaki forvet bir daha gol sevinci yaşayamadı.