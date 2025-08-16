Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

        Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşı karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılama öncesinde, Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinin maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İki takım arasında oynanan 58 lig maçını 27'sini Fenerbahçe, 9'unu ise Göztepe kazandı. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe - Fenerbahçe maç saati...

        Giriş: 16.08.2025 - 17:21 Güncelleme: 16.08.2025 - 17:21
        Göztepe - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Benfica takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin, Göztepe deplasmanında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        GÖZTEPE FENERBAHÇE LİG MAÇI ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN?

        Göztepe - Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

        GÖZTEPE FENERBAHÇE LİG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        59. RANDEVU

        Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

        Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

        KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

        Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor. Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran

