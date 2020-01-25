Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, yarın sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bu maç aynı zamanda Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılışının yapıldığı mücadele olacak. Yarın 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İki takım arasında Süper Lig’de ilk maç 1959-1960 sezonunda İzmir’de oynanmış ve bu maçı Beşiktaş 1-0’lık skorla kazanmıştı. Söz konusu tarihten itibaren Göztepe ile Beşiktaş ligde 51 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 9, Beşiktaş 26 galibiyet alırken, 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir temsilcisi 46 gol atarken, İstanbul ekibi ise rakip fileleri 83 kez sarstı.

Rekabetin İzmir ayağında ise bugüne kadar 25 lig maçı oynandı. İzmir’deki maçlarda Göztepe 6, Beşiktaş 10 defa gülen taraf olurken, 9 maçta da rakipler sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 24, Beşiktaş ise 33 gol attı. İki takım arasında İzmir’de 21 Ekim 2018’de oynanan son lig maçında Göztepe, Beşiktaş’ı Jerome ve Wallace Reis’in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında ligdeki en gollü müsabaka 2 Mart 2003 tarihinde oynandı. Bu maçta Beşiktaş sahasında rakibini 7-3’lük skorla mağlup etmişti. Rekabette en farklı galibiyeti ise yine Beşiktaş aldı. Siyah beyazlılar, 15 Aralık 2001 tarihinde İzmir’deki mücadeleyi 6-0 kazanarak en farklı galibiyeti elde etmişti.

Göztepe de en farklı galibiyetini 25 Mayıs 1969 tarihinde 3-0’lık skorla almıştı.