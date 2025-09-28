Habertürk
        Göztepe yoluna yenilgisiz devam ediyor!

        Göztepe yoluna yenilgisiz devam ediyor!

        Süper Lig'in 7'nci haftasında İstanbul'da Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Göztepe sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp hem 1 puanı hanesine yazdırdı hem de yenilmezlik serisini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:51 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:51
        Göztepe yoluna yenilgisiz devam ediyor!
        Süper Lig'de son olarak gecen sezonun 37'nci haftasında evinde şampiyon Galatasaray'a 2-0'lık skorla boyun eğen Göztepe, ardından oynadığı 8 müsabakada da mağlubiyet almadı. Geçen yıl son hafta Kasımpaşa'yı dış sahada 2-1 yenen Göztepe, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa hedefiyle yola çıkan Göz-Göz oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek şu ana kadar taraftarına yenilgi üzüntüsü yaşatmadı.

        İlk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u gurbette 3-0 yenerek sezona başlayan Göztepe, 2'nci hafta Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kaldı, 3'üncü haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar 4'üncü haftada İzmir'de Konyaspor, 5'inci haftada Kayseri'de Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta ise Gürsel Aksel Stadı'da Beşiktaş'ı 3-0 yenip flaş bir galibiyet alan Göztepe, Eyüpspor'la yenişemedi. Geride kalan 7 maçta 13 puan toplamayı başaran Göztepe haftayı üst sıralarda tamamladı.

        "SAVUNMADA GAYET İYİYİZ"

        Teknik Direktör Stanimir Stoilov hücumda sıkıntılarının devam ettiğini söyledi. Bu maçta da iyi bir savunma yaptıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Bizi zor bir maçın beklediğini biliyordum. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Savunmada iyi organize olduğumuzu, takım olarak savunmayı iyi bir şeklide yaptığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik" dedi.

        "HÜCUMDA SIKINTILARIMIZ DEVAM EDİYOR"

        Stoilov maçın son anlarında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Hücumda da yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz. Önde oynayan oyuncularımızın daha öz güvenli olmaları ve pozisyonlarda daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da birçok fırsatı değerlendiremedik. Bunu geliştirmeliyiz. Çok iyi bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve sonuçlandırmalarda daha iyi olmalıyız" diye konuştu.

        JUNIOR OLAITAN SAKATLANDI

        Göztepe'nin orta sahadaki beyni olan Beninli orta saha Junior Olaitan'ın sakatlanması ise teknik ekibi sıkıntıya soktu. Maçtan önce darbeye bağlı sakatlık yaşadığı açıklanan Olaitan, Eyüpspor müsabakasının kafilesine dahil edilmedi. Tedavisine başlanan 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak Başakşehir ve diğer hafta deplasmandaki Alanyaspor karşlışmalarına yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Performansıyla henüz ilk haftalardan dikkat çeken Olaitan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 443 dakika süre alıp 1 de gol attı.

