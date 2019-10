İsmi açıklanmayan 73 yaşındaki bir erkek hastanın kalbi gözünde atıyor. Kalp atışları ile gözü senkronize bir şekilde atan hastaya Landolfi sign teşhisi konuldu.

Hastadaki kalp rahatsızlığı göz damarlarına anormal kan akışı sağlıyor. Bu da iristeki kaslarının kalbi ile aynı anda kasılmasına neden oluyor.

The New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan bu vakada, kalp, kanı yetersiz bir şekilde pompalarken öte yandan gözdeki damarlara anormal bir akış sağlayan bir sızıntıdan muzdarip.

Normalde göz bebeği ışıkta küçülür, karanlık bir ortamda ise genişler. Ancak bu vakada göz bebekleri kalp atışlarıyla senkronize bir şekilde büyüyüp küçülüyor.