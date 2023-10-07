Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız

        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız

        İsrail Başbakanı Netanyahu "Hamas kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdü. Bu kara gün için intikam alacağız. Hamas'ın saklandığı her yere ulaşacağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

        Netanyahu "Hamas kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdü. Bu kara gün için intikam alacağız. Hamas'ın saklandığı her yere ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

        Netanyahu, İsrail halkına, Hamas'tan 'güçlü intikam' alacaklarının sözü verirken esirlerin güvenliğinden Hamas'ın sorumlu tutulacağını ve İsrail'in onlara zarar veren herkesle hesaplaşacağını da söyledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu Haberi Görüntüle
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması Haberi Görüntüle
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..." Haberi Görüntüle
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi? Haberi Görüntüle
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Hocaya yazar
        Hocaya yazar
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Mauro Icardi'den rekor!
        Mauro Icardi'den rekor!
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu