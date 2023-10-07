Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız

Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız

Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız İsrail Başbakanı Netanyahu "Hamas kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdü. Bu kara gün için intikam alacağız. Hamas'ın saklandığı her yere ulaşacağız" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 07.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:42 facebook

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