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        Haberler Dünya Amerika Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıklama yapıyor - Son Dakika Haberleri

        ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni açıklamalar

        İsrail-Filistin gerginliği sürerken ABD Başkanı Joe Biden kameraların karşısına çıktı. Biden, "Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. ABD İsrail'in yanındadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 21:53 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:11
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        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
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        İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        Masum insanlar Hamas tarafından öldürüldü. Esir alındı. Netanyahu ile bir görüşme yaparak, ABD'nin terör saldırıları için İsrail'in yanında olduğunu söyledim. Bu herhangi bir tarafın intikam alacağı bir zaman değildir. Ürdün Kralı ile görüştüm, Kongre ile görüştüm ve ulusal güvenlik ekibimi İsrail'e yönlendirdim. Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. İsrail saldırılarının bunu meşrulaştırmak için yapılması sözkonusu olamaz. İstihbaratlar, diplomatlar birbiriyle konuştu. Ekibimize daimi olarak temasta kalma emrini verdim. Mısır, Türkiye, Umman, BAE, Katar gibi ülkelerin Filistinli yetkililerin görüşme içinde olmalarını istiyorum. Burada insanların hayatları ellerinden gidiyor, aileler yıkılıyor. Bütün aileler için dua ediyorum. Ruhları şadolsun. Birçoklarına geçmiş olsun diliyorum. Kimse hata yapmasın. ABD, İsrail'in yanındadır. ABD İsrail'i kuruluşundan 11 dakika sonra tanımıştır. Çok teşekkür ediyorum.

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