AK Parti'nin yeni A takımı açıklandı

AK Parti kongresinin ardından ilk MKYK toplantısını gerçekleştirdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları yapılırken ve bu değişim tartışmaları kavga, gürültü, kaosla birlikte yürütülürken AK Parti ve Cumhur İttifakı t oplumun istikrar talebini, değişimi kucaklayacak siyasi iradeyi ortaya koymaktadır. Bizim bütün kongrelerimiz tecrübe ve istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda değişimi kucaklayan denge içerisinde olmuştur. Kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi, partimizin her alanında etkisini göstermesi açısından güçlü bir temsile sahip olmalarıdır. Aynı şekilde gençlerin temsili, Türkiye'nin bütün sosyolojisini kucaklayan siyasi parti olan AK Parti'nin yayılma ve temsil içinde MKYK'sını oluşturması ve kongresini yapmasıdır. Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti kongresini gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir.

REKLAM

"ŞİDDETİ TIRMANDIRACAK ADIMLARDAN UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Prensip olarak her türlü sivil ölüm kayıbına karşıyız. Sivillerin hangi taraftan olursa olsun, sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha çok kan dökülmesine yol açacak şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Bölgede müzakere, diplomasiye dayanan barış ve huzur ortamını her zaman ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafları şiddeti daha da tırmandıracak adımlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız yakın takipte. Biz de parti olarak takip ediyoruz.

AK PARTİ'nin İLK MKYK TOPLANTISININ ARDINDAN PARTİ MKYK’SI BELİRLENDİ

Çelik açıklamalarında AK Parti'nin A takımını şöyle açıkladı:

Genel başkan: Recep Tayyip Erdoğan

Genel Başkan vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

Teşkilat başkanı: Erkan Kandemir

Seçim işleri başkanı: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve medya başkanı: Hamza Dağ

Sözcü: Ömer Çelik

Siyasi ve hukuki işler: Hayati Yazıcı

Ekonomi isleri: Nihat Zeybekci

İnsan hakları: Hasan Basri Yalçın

Sosyal politikalar: Fatma Betül Sayan Kaya

Bilgi iletişim Başkanı :Ömer İleri

Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

Yerel yönetimler başkanı: Yusuf Ziya Yilmaz

Mali ve idari isler: Vedat Demiröz

Çevre şehir ve kültür: Çiğdem Karaaslan

Araştırma geliştirme ve egitim: Mustafa Şen

Genel sekreter Fatih Şahin

Sivil toplum ve halkla ilişkiler: Belgin Uygur

Ayrıntılar gelecek...