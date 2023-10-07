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        Haberler Gündem Politika AK Parti'nin yeni A takımı açıklandı

        AK Parti'nin yeni A takımı açıklandı

        AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin A takımını açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:05
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        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
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        AK Parti kongresinin ardından ilk MKYK toplantısını gerçekleştirdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

        Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları yapılırken ve bu değişim tartışmaları kavga, gürültü, kaosla birlikte yürütülürken AK Parti ve Cumhur İttifakı t oplumun istikrar talebini, değişimi kucaklayacak siyasi iradeyi ortaya koymaktadır. Bizim bütün kongrelerimiz tecrübe ve istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda değişimi kucaklayan denge içerisinde olmuştur. Kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi, partimizin her alanında etkisini göstermesi açısından güçlü bir temsile sahip olmalarıdır. Aynı şekilde gençlerin temsili, Türkiye'nin bütün sosyolojisini kucaklayan siyasi parti olan AK Parti'nin yayılma ve temsil içinde MKYK'sını oluşturması ve kongresini yapmasıdır. Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti kongresini gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir.

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        "ŞİDDETİ TIRMANDIRACAK ADIMLARDAN UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

        Prensip olarak her türlü sivil ölüm kayıbına karşıyız. Sivillerin hangi taraftan olursa olsun, sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha çok kan dökülmesine yol açacak şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Bölgede müzakere, diplomasiye dayanan barış ve huzur ortamını her zaman ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafları şiddeti daha da tırmandıracak adımlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız yakın takipte. Biz de parti olarak takip ediyoruz.

        AK PARTİ'nin İLK MKYK TOPLANTISININ ARDINDAN PARTİ MKYK’SI BELİRLENDİ

        Çelik açıklamalarında AK Parti'nin A takımını şöyle açıkladı:

        Genel başkan: Recep Tayyip Erdoğan

        Genel Başkan vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

        Teşkilat başkanı: Erkan Kandemir

        Seçim işleri başkanı: Ali İhsan Yavuz

        Tanıtım ve medya başkanı: Hamza Dağ

        Sözcü: Ömer Çelik

        Siyasi ve hukuki işler: Hayati Yazıcı

        Ekonomi isleri: Nihat Zeybekci

        İnsan hakları: Hasan Basri Yalçın

        Sosyal politikalar: Fatma Betül Sayan Kaya

        Bilgi iletişim Başkanı :Ömer İleri

        Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

        Yerel yönetimler başkanı: Yusuf Ziya Yilmaz

        Mali ve idari isler: Vedat Demiröz

        Çevre şehir ve kültür: Çiğdem Karaaslan

        Araştırma geliştirme ve egitim: Mustafa Şen

        Genel sekreter Fatih Şahin

        Sivil toplum ve halkla ilişkiler: Belgin Uygur

        Ayrıntılar gelecek...

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