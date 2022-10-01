Gözünden vurulmuştu! Bir kötü bir de iyi haber!

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Uzun Sokak'ta meydana geldi. Gökhan K., iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır, 2 bacağından yaralanırken, seken kurşunlardan biri, Onur Mert'in yüzüne isabet etti.

Silahlı saldırıya uğrayan Uğur Çakır ile bu esnada caddede yürüyen Onur Mert (Yeşil gömlekli) seken kurşunlardan birinin gözüne isabet etmesi üzerine yaralandı.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Çakır ve Mert, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Uğur Çakır'ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi.