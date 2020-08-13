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Gözyaşlarına boğuldu! Taksiciye gasp dehşeti!

İstanbul Eyüpsultan’dan taksiye binen 2 gaspçı, sürücünün sırtına ve boynuna silah dayadı. Dehşete kapılan taksici panik butonuna basarak polis ekiplerinden yardım istedi. Filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleştiren polis ekipleri taksiciyi kurtardı. Yaşadığı dehşeti gözyaşları içerisinde anlatan taksici, “Canımı zor kurtardım” dedi

Taksiciye silahlı gasp
İHA

İstanbul'da edinilen bilgiye göre, 2 gaspçı Eyüpsultan’dan taksiye bindi. Taksi hareket ettikten bir süre sonra gaspçılar, taksi sürücüsü Serhat Demirtürk’ün sırtına ve boynuna silah dayadı. Dehşete kapılan taksici panik butonuna basarak polis ekiplerinden yardım istedi.

GASPÇILAR OPERASYONLA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine taksicinin gittiği güzergahı takip eden polis ekipleri filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Polis ekipleri taksicinin geçiş yapacağı Beyoğlu Şişhane’de trafiği yavaşlatarak beklemeye başladı. Taksi polis ekiplerinin beklediği noktaya geldiğinde ise ekipler harekete geçti ve gaspçıları yakaladı.

"BİZ ÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK"

Taksiciyi kurtaran polis ekipleri gaspçıları gözaltına alarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan gaspçılar basın mensubunun “Taksiciye neden silah çektiniz” sorusuna “Biz öyle bir şey yapmadık” dedi. Yaşadığı dehşetin ardından ayaklarının üzerinde durmakta zorlanan taksici Demirtürk bir anda yere yığıldı. Taksicinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların verdiği suyu içen ve yüzünü yıkayan taksici kendine geldi.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Gözyaşları içerisinde yaşadığı korku dolu anları anlatan Serhat Demirtürk, “Beni rehin aldı resmen, aklım gitti. Elim ayağım boşaldı. Elinde silah vardı, neredeyse bana patlatıyordu bir tane. Canımı zor kurtardım” dedi. Ayrıca, taksinin içinde bulunan silah ve mermiler de polis ekiplerince inlemeye alındı.

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