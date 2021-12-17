GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu!

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende ödüller de sahiplerini buldu.
ÖYKÜ KARAYEL 'YILIN KADINI' SEÇİLDİ
Men Of The Year adı altında yapılan törende kadın-erkek demeden birçok oyuncu çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. 'Bir Başkadır' dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Öykü Karayel gecede 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü.
'YILIN OYUNCUSU' SALİH BADEMCİ OLDU
2021 yılında 'İlk ve Son'un ardından Show TV'de yayınlanan 'Yalancı' dizisinde başrol oynayan Salih Bademci, daha sonra Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisinde rol almıştı.
Gecede ödül alan diğer isimler ise şu şekilde;
Yılın Komedyeni: Doğu Demirkol
Yılın Girişimcisi/İş İnsanı: Oğuz Alper Öktem
Yılın Sanatçısı: Seçkin Pirim
Yılın Sporcusu: Mete Gazoz
Yılın Stil Sahibi Erkeği: Dilan Gerede Erkaya
Yılın Ekran Yıldızı (Dijital/TVC): İbrahim Çelikkol
Yılın Yükselen Yıldızı: Onur Seyit Yaran
Yılın Hype'ı: Berkcan Güven
Yılın Oyuncusu: Salih Bademci
Yılın Kadını: Öykü Karayel
İlham Ödülü: Murat Tabanlıoğlu
Yenilikçi Ödülü: Fatih Tutak
Sınırsızlık Ödülü: James Harden
Eşitlik Ödülü: Aybüke Pusat
Zamansızlık Ödülü: Erdal Beşikçioğlu
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