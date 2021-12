GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende ödüller de sahiplerini buldu.

ÖYKÜ KARAYEL 'YILIN KADINI' SEÇİLDİ

Men Of The Year adı altında yapılan törende kadın-erkek demeden birçok oyuncu çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. 'Bir Başkadır' dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Öykü Karayel gecede 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü.

'YILIN OYUNCUSU' SALİH BADEMCİ OLDU

2021 yılında 'İlk ve Son'un ardından Show TV'de yayınlanan 'Yalancı' dizisinde başrol oynayan Salih Bademci, daha sonra Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisinde rol almıştı.

Gecede ödül alan diğer isimler ise şu şekilde;

Yılın Komedyeni: Doğu Demirkol

Yılın Girişimcisi/İş İnsanı: Oğuz Alper Öktem

Yılın Sanatçısı: Seçkin Pirim

Yılın Sporcusu: Mete Gazoz

Yılın Stil Sahibi Erkeği: Dilan Gerede Erkaya

Yılın Ekran Yıldızı (Dijital/TVC): İbrahim Çelikkol

Yılın Yükselen Yıldızı: Onur Seyit Yaran

Yılın Hype'ı: Berkcan Güven

Yılın Oyuncusu: Salih Bademci

Yılın Kadını: Öykü Karayel

İlham Ödülü: Murat Tabanlıoğlu

Yenilikçi Ödülü: Fatih Tutak

Sınırsızlık Ödülü: James Harden

Eşitlik Ödülü: Aybüke Pusat

Zamansızlık Ödülü: Erdal Beşikçioğlu