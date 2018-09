GQ Men of the Year Ödülleri'ni kazananlar

GQ Men of the Year 2018 ödülleri İngiltere'nin Londra şehrinde sahiplerini buldu. Bu yıl 21'inci kez düzenlenen GQ Men of the Year ödülleri; moda, siyaset, eğlence ve spor alanında başarılı kadın ve erkeklere takdim edildi. Hollywood'dan dünyaya yayılan MeToo hareketini başlatan oyuncu Rose McGowan bu yıl GQ 'Yılın İlham Veren Kişisi' ödülüni aldı. McGowan, ayrıca Yılın İlham Veren Kişisi ödülünü alan ilk kadın oldu. Öte tandan Yılın Şarkıcısı Dua Lipa, Yılın TV Oyuncusu Elisabeth Moss oldu. İşte GQ Men of the Year ödüllerini kazananlar