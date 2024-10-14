Buika: Kimse savaşı ve acıyı hak etmiyor

"KİMSE SAVAŞI HAKETMİYOR"

Filistin'de yaşananlara da değinen Buika, duygularını şöyle paylaştı; "Acı, cevap değil. Kesinlikle acı bir cevap değil. Bir çatışma hakkında konuşabiliyorsak, o zaman sorun olmaz ama eğer savaşmak zorunda kalırsak herkes acı çeker. Bu ülkede insanlar çok çalışıyor. Kötü bir şeyi hak etmiyor. Diğer tüm ülkeler için de aynı şey geçerli. Filistin, İspanya, İngiltere olsun, hepsinde insanlar çok çalışıyor. İnsanların acısına saygı duymalıyız. Uyandığımız andan itibaren, neredeyse uyuyana kadar çalışıyoruz. Düşmanlar sahte. Bu bir yalan, sadece çalışan insanlar var. Yıllardır dünya çapında turneler yapıyorum. Uçaktan indiğimde gördüğüm tek şey çalışan, çalışan, çalışan, acı ve ıstırap çeken insanlar. Kimse savaşı hak etmiyor. Hiç kimse acıyı hak etmiyor. Tanrı'nın istediği bu değil. Tanrı birbirimizle kavga etmemizi istemiyor. Bu iyi değil. İnsanların acı çekmesi iyi bir şey değil çocukların acı çekmesi iyi değil" şeklinde konuştu.