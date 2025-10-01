Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | Green Card başvuru ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

        Green Card başvuru tarihleri 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlıyor?

        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvurularında geri sayım sürüyor. Green Card, ABD hükûmeti tarafından oturma iznine sahip olan göçmenlere verilmektedir. Green Card (Yeşil Kart) başvuruları belirlenen tarihler arasında DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte 2026 Green Card başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Green Card başvuru tarihleri, gündemi meşgul etmeye başladı. Genellikle ekim ayı itibarıyla başlayan Green Card başvuruları ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanıyor. Başvuruların sona ermesinin ardından, çekiliş sonuçlarına göre Green Card almaya hak kazananlar, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından mülakata çağrılıyor. Peki, "Green Card başvuru ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        2

        GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Green Card başvuruları ekim ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        4

        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

        * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

        * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

        * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

        * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

        * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!