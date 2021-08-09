Greta Thunberg, BM İklim Konferansı'na katılmayı planlıyor 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

İklim aktivisti Greta Thunberg, dünyanın, pazartesi günü BM’nin yayımladığı iklim raporunu dikkate almasını umduğunu söyledi. Ayrıca, bu yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katılacağını planladığını da aktardı.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 9, 2021

KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

BM raporunun “mümkün olan her şekilde bir uyandırma çağrısı” olması gerektiğine dikkat çeken Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile ilgili kararını "Aşırı adaletsiz aşı dağıtımı şu an olduğu gibi devam ederse COP26 konferansına katılmayacağım" ifadeleriyle daha önce açıklamıştı.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021

18 yaşındaki iklim aktivisti, konferansın pandemi dönemi nedeniyle ertelenmesi gerektiğini vurgulamış ancak konferansın ertelenmesinin acil eylem planlarını ertelemek anlamına gelmediğini söylediği paylaşımda Thunberg, ‘‘Emisyonları önemli ölçüde azaltırsak hiç kimseyi veya başka bir şeyi beklemek zorunda değiliz. Dayanışma ve eylem planı bugün de başlayabilir’’ ifadelerine paylaşımında yer vermişti.

Bugün yayımlanan raporun da karar değişikliğinde etkili olduğu tahmin edilen Thunberg'in, Reuters’a verdiği röportajda "Adil olmasa gitmeyeceğimi daha önce söylemiştim ama şimdi oraya giden tüm delegelere aşı yapacaklarını söylüyorlar. Bu da düşünülürse… Adil ve güvenli, o halde, umarım katılacağım." ifadelerine yer verdi.

BM'DEN YENİ RAPOR

Bugün yayımlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporunda ‘‘Çevre kirliliğine neden olan ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların’’ dünyayı, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece eşiğini aşmaya tehlikeli bir şekilde yaklaştırdığı vurgulandı. Bilim insanları, bu durumun feci iklim etkileri olacağı uyarısını yaptı.

DÜNYA LİDERLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Thunberg verdiği demeçte, "İktidarların, iklim değişikliği konusunda halktan ve medyadan büyük baskı alacağını da sözlerine ekledi. Açıklamasında, dünya liderlerin iklim değişikliğini görmezden geldiğine dikkat çekti.

Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine dikkat çeken Thunberg, dünya liderlerinden basına büyük konuşmalar yapmalarını veya sosyal medyada iklim krizinin çok önemli olduğunu söyledikleri paylaşımlarda bulunmasını beklediğini söyledi.

Ancak Thunberg, ''Şimdi olduğu gibi hiçbir şey değişmiyor. Değişen tek şey iklim.'' açıklamasında bulundu.

Çin ve Almanya'daki şiddetli sel, ardından ABD'deki sıcak hava dalgasından haftalar sonra, bu hafta Yunanistan'da yaşanan yangınlar ve Türkiye'nin tarihindeki en büyük orman yangınları ile ilgili Thunberg, insanlarda, iklim değişikliği konusundaki farkındalığın artığını ancak bunun "çok yavaş" olduğunu ifade etti.