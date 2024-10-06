Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Greta Thunberg gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Greta Thunberg gözaltına alındı

        İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Brüksel'de, "İklim Adaleti İçin Birleştik" teması altında düzenledikleri gösteride gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 01:48 Güncelleme: 06.10.2024 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Greta Thunberg gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı düzenlenen gösteride İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı.

        Çeşitli çevre örgütlerinin çağrısıyla yaklaşık 150 gösterici, Brüksel'in merkezinde yer alan Rogier metro istasyonu önünde toplandı.

        "İKLİM ADALETİ İÇİN BİRLEŞTİK"

        "İklim Adaleti İçin Birleştik" teması altında bir araya gelen göstericiler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde petrol ve gaz gibi fosil yakıtlara sağlanan sübvansiyonların kesilmesini talep etti.

        "Şimdi sıfır emisyon", "Fosil destekleri bitirin" yazılı pankartlar açan göstericiler, şehrin ana caddelerinden Boulevard du Jardin Botanique'de oturarak eylem yaptı.

        REKLAM

        KOLLARINDAN, BACAKLARINDAN TUTUP POLİS ARACINA TAŞIDILAR

        Ana caddede trafik akışına engel olan göstericilere İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de eşlik etti.

        Belçika polisi, caddede trafik akışına engel olan göstericileri gözaltına aldı. Thunberg de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. 3 polis caddede oturan Thunberg'ü kollarından ve bacaklarından tutarak polis aracına taşıdı.

        Protesto sırasında Thunberg'ün kefiye takması dikkati çekti.

        Gösteriye iklim değişikliğiyle mücadele eden uluslararası sivil itaatsizlik hareketi olan "Extinction Rebellion" dahil çok sayıda örgüt destek verdi.

        AB ülkeleri her yıl fosil yakıtlara yaklaşık 100 milyar avro sübvansiyon sağlıyor. Göstericiler buna derhal son verilmesini istiyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?