Greta Thunberg 'polise itaatsizlik'ten ceza almasından saatler sonra tekrar yol kapatma eylemine katıldı İklim eylemcisi Greta Thunberg, geçen ay İsveç'teki bir eylemde "polise itaatsizlik ettiği" suçlamasıyla para cezasına çarptırıldı.

İklim eylemcisi Greta Thunberg, geçen ay İsveç’teki bir eylemde “polise itaatsizlik ettiği” suçlamasıyla para cezasına çarptırıldı.

20 yaşındaki Thunberg bir grup genç eylemciyle birlikte Malmö kentindeki bir limanda petrol tankerlerini engellemişti. Kolluk kuvvetleri eylemcilerden yolu açmalarını talep ettiklerini fakat bu taleplerinin yerine getirilmediğini söylemişti.

Mahkemede suçlamaları reddeden Thunberg, 2 bin 500 İsveç Kronu (yaklaşık 6 bin 500 Türk Lirası) ödemeye mahkum edildi.

Karardan saatler sonra Thunberg, bir başka yol kapatma eyleminde yer aldı ve polis tarafından zorla taşınarak otoyoldan uzaklaştırıldı.

Mahkemedeki savunmasında Thunberg, “Hayatı ve sağlığımızı tehdit eden bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum” dedi ve “sayısız insanın” risk altında olduğunu söyledi.

“Eylem gününde bahsedilen yerdeydim ve polisin emrini duydum” diyen Thunberg, bahsedilen suçu yine de reddettiğini kaydetti.

Ta Tillbaka Framtiden (Geleceği Geri Al) adlı grup Malmö limanını altı gün boyunca bloke etmiş, bazı eylemciler tankerlerin üstüne çıkmıştı.

Thunberg’in de aralarında olduğu grubun sözcüsü Irma Kjellstrom, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Mahkeme bizim eylemlerimizi suç olarak görebilir, ancak biz de yaşama hakkımızın farkındayız ve fosil yakıt endüstrisi buna engel oluyor” dedi.

Fosil yakıtların yakılması gibi faaliyetlerden kaynaklanan sera gazları Dünya’nın atmosferini ısıtıyor.

200 yıl önceki sanayi devriminden bu yana dünya yaklaşık 1,1 derece ısındı.

Bunun vereceği zarara dikkat çekmek isteyen iklim eylemcileri fosil yakıt sektörünü hedef alıyor.

İngiltere’de de son dönemde Just Stop Oil adlı örgüt çok sayıda üst düzey spor karşılaşmasında eylem gerçekleştirdi.

Petrol ve gaz endüstrisi temsilcileriyle küresel talep nedeniyle üretime devam ettiklerini söylüyor.

BBC News’e konuşan Shell’in yöneticisi Wael Sawan, petrol ve gaz üretimini azaltmanın “tehlikeli ve sorumsuzca olacağını” söyledi.

BBC’ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise “Hükümetler iklim vaatleri konusunda ciddilerse fosil yakıtlara hiçbir yeni yatırım yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de “Yeni petrol ve gaz üretimi yatırımları ekonomik ve ahlaki açıdan çılgınlık” dedi.

Temmuz ayı başında tüm zamanların en sıcak gün rekoru kırılmıştı.

Bundan önceki rekor 2016 yılına aitti.