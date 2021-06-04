Gri listeye bir çizik daha!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bitlis Tatvan kırsalında Eren-11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde “GRİ” kategoride yer aldığı tespit edildi."
Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici.
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