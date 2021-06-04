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HaberlerGündemGüvenlik"GRİ LİSTEDE!" Son dakika: Bitlis kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
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Gri listeye bir çizik!

Bitlis Tatvan kırsalında Eren-11 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, "Gri" kategoride yer aldığı bildirildi

Gri listeye bir çizik daha!
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bitlis Tatvan kırsalında Eren-11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde “GRİ” kategoride yer aldığı tespit edildi."

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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