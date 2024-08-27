Saç uzmanı Ghanima Abdullah'a göre, "Melanin, melanosit adı verilen pigment hücreleri aracılığıyla saçımıza rengini vermekten sorumludur. Bilim insanlarına göre, vücudumuzda saçımızın ne zaman beyazlayacağını düzenleyen bir tür 'melanosit saati' vardır. Saatlerimiz, genetik faktörlerden mi yoksa dış etkenlerden mi etkilendiğine bağlı olarak farklı hızlarda çalışır." Ayrıca, erken grileşmeyi önlemeye yardımcı olmak için atılabilecek adımlar olduğunu açıklıyor.