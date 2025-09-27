Grip aşısı her yıl yaptırılmalı! Peki kimlere grip aşısı gerekli?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, hastalığın basit bir soğuk algınlığı ile karıştırıldığını belirterek, grip aşısının bu süreçte en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.

"GRİP, SOLUNUM YOLLARINI ETKİLEYEN CİDDİ BİR ENFEKSİYON"

Gribin influenza virüsünün neden olduğu bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Saltürk, “Grip, soğuk algınlığıyla karıştırılmamalıdır. İnfluenza, solunum yollarını etkileyen ciddi bir enfeksiyondur ve özellikle zatürreye, hatta solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bu nedenle korunmada grip aşısı çok önemli bir rol oynar” ifadelerini kullandı.

"AŞI HER YIL EYLÜL’DEN KASIM’A KADAR YAPILMALI"

Grip virüsünün sürekli değişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Saltürk, aşının yıllık olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, “Grip virüsü kendini sıkça yenileyen bir yapıya sahiptir. Her yıl yeni suşlar ortaya çıkar. Bu nedenle grip aşısının mutlaka her yıl yapılması gerekir. Özellikle Eylül ayından Kasım ayına kadar risk gruplarındaki kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.