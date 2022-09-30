Grip aşısında yine kriter bilmecesi! 25 yaşa var 65 yaşa yok 0:00 / 0:00

Grip (influenza) her yıl Ekim ayından başlayarak Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı. Kuzey yarım kürede yer alan her ülkede belirtilen aylar arasında önemli sayıda kişiyi etkiliyor ve hasta kişi sayısının belirgin şekilde artmasının beklendiği bir süreci ifade ediyor.

KORUNMADA EN ETKİN YOL AŞI

Bilimsel çalışmalar dünyada gripten korunmanın en etkin yolun aşı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle grip sezonu öncesinde ve grip sezonu süresince özellikle hastalığın ağır seyrettiği ve hatta ölümlerin görülebildiği risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırmaları öneriliyor. Grip aşıları Türkiye’de her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından hekim reçetesiyle risk grubundaki kişilere tüm sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapılıyor.

KRİTER BİLMECESİ

Bununla birlikte her yıl yaşanan “grip aşısı kriterleri” konusu bu yıl da kafa karıştıracak gibi görünüyor. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, sorunu doğruluyor ve “Grip hastalığına karşı koruyucu olan grip aşısındaki anlaşılamaz kriterler nedeniyle vatandaş mağdur olunca bunun yükünü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine aile hekimleri çekiyor” diyerek devam ediyor; “28 Eylül 2022 tarihi itibariyle ülkemizde 65 yaş ve üstü kişilere grip aşısı yapılabileceğinin duyurulmasının ardından Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvuran 65 yaş ve üstü kişilerin birçoğu, ‘reçete sistemde’ aşı onayı alamadı. Bu konuda hangi kriterlere göre aşılama yapıldığı açıklanmadığı için halk ASM'deki aile hekimiyle sorun yaşıyor. Kriter bilmecesi nedeniyle reçete sistemi 25 yaşında astım hastasına aşı izni verirken 65 yaş üstü pek çok kişi bu imkandan mahrum kalıp kararın neye göre alındığını çözemiyor. Oysa grip aşısı yapılması gereken risk gruplarının tümüne aşı reçete edilebilmesiyle, gelecek aylarda olası Covid-19 ile karışabilecek hastalıkların da önlenmesi sağlanabilir.”

RİSK GRUPLARI HANGİLERİ?

Grip bebeklik döneminden yaşlılığa kadar tüm yaş gruplarını etkilese de risk grubunda yer alan kişilerde diğer kişilere göre daha ağır seyrediyor. Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolar görülebiliyor.

İşte riskli gruplar:

* 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

* 6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

* Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar

* Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar,

* Kronik böbrek hastalığı olanlar

* Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar

* Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

* Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

* Aşırı kilolu olanlar

* Gebeler