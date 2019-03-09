Kırıkkale'de yaşayan Behiye-Ömer Elaldı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Esin Elaldı, 2 ay önce yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Grip olduğu belirlenen Esin Elaldı, aniden yürüyememe ve konuşamamaya başladı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Esin'de, genellikle yetişkinlerde görülen bir tür grip virüsü olan 'Enterovirüs D68' virüsü saptandı. Virüs nedeniyle vücudunun tamamı felç olan Esin, solunum cihazına bağlandı. Boğazında açılan delikten nefes alabilen Esin'in, tedaviyle sağlığına kavuşması bekleniyor.

BABA: HİÇBİR ŞEYİ YOKKEN SAĞ KOLU VE BOYNU TUTULDU

Baba Ömer Elaldı, kızının hiçbir şeyi yokken birden rahatsızlandığını söyleyerek "1 gün öncesinde hiçbir şeyi yokken sonrasında sağ kolu ve boynu tutuldu, ateşi vardı, gripti. Sonrasında bu duruma geldi. Şimdi tüm vücudu felç. 2 aydır hastanedeyiz. Ümidimizi kaybetmiyoruz, iyileşecek inşallah. 'Grip' diye 'ateş' diye geçmeyelim. Gerekli kontrolleri yapalım ve yaptıralım. Doktorlar iyi bir fizik tedavi ile yürüyebileceğini söylüyor" dedi.

Kızının tedavi sürecinde sürekli Ankara'da olduğunu, bu yüzden işlerinin bozulduğunu ve iflas ettiğini anlatan Ömer Elaldı, "Kızım için gerekli olan solunum cihazlarını sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası ile aldık. Kızımın tekrar sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

'KLASİK BİR GRİP VİRÜSÜ DEĞİL'

Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Arzu Yılmaz, "Spinal kort santral, sinir sistemimizle vücudumuz arasındaki bağlantıyı sağlayan sinir yumağına diyoruz. Spinal kordun bir kısmını tutan bir hastalık. Solunum yoluyla bulaşan bir virüsle ortaya çıkıyor. Klasik bir grip virüsü değil; ama solunum yoluyla geçen bir virüs. Savunma hücrelerimizin, buna karşı verdiği karmaşık cevap sebebiyle hasar oluşuyor. Bu hasar sebebiyle sinir bölgesi çalışmıyor ve felç meydana geliyor. Erken tedavi çok kıymetli" dedi.

'YÜRÜYEBİLME İHTİMALİ VAR'

Yılmaz, Esin'in hastanelerine zamanında sevk edildiğini ve felç olmasına neden olan virüsü zamanında teşhis ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Bu hastalıkta tanı zamanlaması çok kıymetliydi. Alınması gereken örnekleri aldık, ilaç tedavisine başladık. Erken zamanda teşhis ettiğimiz için çok mutluyuz. Virüsü erken teşhis edip tedaviye başladığımız için Esin'in hastalığı atlatacağından ümitliyiz. Ancak uzun soluklu bir hastalık, zamana ihtyaç var. Fizik tedaviye ihtiyacımız var. Şu anda Esin beslenebiliyor, bizi anlayabiliyor, muayene ettiğimizde kızabiliyor, sessiz bir şekilde 'anne' diyebiliyor. Babasının telefonundan çizgi film izleyebiliyor. Çok iyi bir fizik tedavi ile yürüyebilme ihtimali var. 1 günde 1 gecede fethetmek değil. Geçmişte bir hastamız yürüdü. 'Yürür' demeyi isterim ama gayret edeceğiz" diye konuştu.

'SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR, SİZE DE BULAŞMIŞ OLABİLİR'

Dr. Arzu Yılmaz, Esin'in felç olmasına neden olan 'D68' virüsünün kişilerde farklı reaksiyonlar gösterebileceğini kaydederek, "D68, solunum yoluyla bulaşıyor. Size de bulaşmış olabilir. Hiçbir zarar vermemiş olabilir. Ama insanların mikroorganizmalara verdikleri cevaplar farklı olabilir. Esin'in kardeşi de geçirmiştir belki bu enfeksiyonu ama ona bir zarar vermemiştir. Esin'in savunma sistemi bu şekilde cevap vermiş. Bunu öngörmemiz mümkün değil. Bu hastalık basit bir solunum yolu enfeksiyonuyla geçebilecekken, bu şekilde savunma sistemimizi şaşırtıp sinir sistemimize saldıran bir hastalık da olabilir, bu basit bir şekilde geçecek hastalık da olabilir. Herkesin savunma sistemi değişik tepkiler verebiliyor. Onun savunma sistemi böyle tepki verdi" dedi.