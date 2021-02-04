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Gül çayının faydaları nelerdir? Gül çayı mide ve cilde iyi gelir mi?

Çiçeklerin en romantiği olan güllerin hayatımıza kattıklarını saymakla bitiremiyoruz. Hoş kokusuyla kozmetik ürünlerinde sıkça kullanılan gülün yağından maskeler suyundan tatlılar yapmak bile mümkün. Cilt bakım ve güzellik ürünlerinde arındırıcı etkisi sebebiyle bol bol kullanılan gül yapraklarından çay da yapılabiliyor. Gül çayı, tıpkı kozmetik ve bakım ürünlerinde kullanılan gül suyu ve gül yağı gibi cildimizi güzelleştiriyor ancak faydaları bununla bitmiyor. Özellikle kadınların adet dönemi ağrılarına iyi geliyor olması gül çayını vazgeçilmez yapan özeliklerden biri. Gül çayının faydaları nelerdir? Gül çayı mide ve cilde iyi gelir mi?

Gül çayının faydaları nelerdir? Gül çayı mide ve cilde iyi gelir mi?

• Adet Dönemi Ağrılarını Hafifletir: Bu adet döngüsünün bazı zamanlar kendi düzeni dışına çıkma ve zor bir süreç olma eğilimi vardır. Neyse ki, kadınların gül tomurcuğu çayı içmesi adet döneminde daha az kramp yaşanmasını sağlamaktadır. Bir dergide yayınlanan bir araştırma göre, 3-6 ay arası bir zaman dilimde gül çayı tüketiminin, kadınların adet döneminde yaşanan hem kramplar ile ilgili problemleri hem de psikolojik stresi azaltmaya yönelik bir yeteneği olduğu vurgulanmıştır.

• Çeşitli Toksinlerin Vücuttan Atılmasına Yardımcı Olur: Vücudunuzdaki çeşitli toksinleri atmak için böbrekler ve mesaneye yardım etmek istiyorsanız, o zaman gül çayını günlük besin programınıza eklemelisiniz. Gül çayı sadece temizlemek için vücudunuzun yardımcı olmakla kalmayacak aynı zamanda enfeksiyonların oluşumu da önleyecektir. Yapılan son çalışmalara göre, gül çayı içmek çeşitli idrar yolu enfeksiyonlarının oluşumu riskini azaltmaktadır.
• Sinirleri Sakinleştirmeye Yardımcı Olur: Gül çayının başka bir faydası ise stresli durumlarla başa çıkabilme yeteneğine sahip olması ve duygusal olarak iç sakinliğe olan etkisidir. Yapılan araştırmaların gösterdiği gibi, düzenli olarak gül çayı tüketenlerin sinir sistemi bozuklukları da dâhil olmak üzere; uykusuzluk, kronik yorgunluk, sinirlilik, depresyon, anksiyete gibi zorlayıcı bozukluklar gibi durumlardan muzdarip olma olasılığı daha düşüktür. Buna ek olarak, gül çayının zaten hali hazırda sakinleştirici bir özelliğe sahip olduğu zaten bilinmektedir.
• Sindirim Sistemini Desteklemektedir: Gül çayı anti bakteriyel özelliklere sahip olduğu için mide ekşimesi ve irritabl barsak sendromunun yanı sıra gaz, şişkinlik, mide ağrısı, kramp ve diare (ishal) gibi belirtilere içeren bazı sindirim sorunlarında rahatlama yaşanmasını sağlamaktadır. Gül çayı tüketimi bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin daha düzgün çalışması için vücudu teşvik etmektedir.


• Boğaz Ağrısını Hafifletir: Bir fincan sıcak gül çayı boğaz ağrısının yanı sıra tıkanıklığı veya burun akıntısı gibi soğuk algınlığı ve gribin ortak, çeşitli can sıkıcı semptomları için ev yapımı güzel bir çözümdür. Gül çayı, C vitamini içeriği nedeniyle enfeksiyonlarla mücadele eder ve boğazda hissedilen ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Manuka balı gibi bir çay kaşığı kaliteli balı tatlandırmak için çayınıza ekleyebilir şifasını ikiye katlayabilirsiniz.
• İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Engeller: Eğer idrar yollarındaki enfeksiyon nedeniyle oluşan bir acıdan muzdarip iseniz, gül çayı içmek bu durumu kontrol altında almakta ve enfeksiyon nedeniyle oluşan ağrılı semptomları hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Gül çayının tüketim miktarı vücudu idrar sıklığına teşvik etme anlamında doğal bir idrar söktürücü olarak görev görmektedir. Gül çayındaki antioksidanlar ve anti bakteriyel özellikleri ile birleştiğinde idrar yolu enfeksiyonları için etkili ve doğal bir tedavi sağlamaktadır.
• Cilt Problemleri İçin Oldukça Faydalıdır: Gül çayı A vitamini ve E vitamini gibi iki güçlü antioksidanla doludur, bu içerikler cilt için olumlu bir şekilde çalışmaktadır. Gül çayı cildi nemlendirmesi ve sıkılaştırması ile birlikte, cilde yeni ve taze bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmaktadır. Çok koyu halkalar için etkili bir ev çözümdür. Antioksidanlar, böylece erken yaşlanmayı geciktirmekte ve cilde zarar veren serbest radikalleri engellemektedir. Diğer yandan, etkili bir anti-antibiyotiktir.

Demlenmiş gül çayının tamamen soğumasını durumunda ciltteki döküntüler ve alerjiye maruz kalan bölgelere uygulanarak harici olarak ta kullanılmaktadır. Soğuk gül çayını her gün yüz yıkamak için kullanmak oldukça etkili olacaktır. Ayrıca bir süre boyunca güneş hasarlarını da iyileştirebilmektedir.
• Kabızlık ve İshali Tedavi Eder: Gül çayı, doğal bir müshil olarak çalıştığı için karaciğer koşullarından muzdarip kişilerde daha etkilidir. Çayın detoks özellikleri ile birlikte, kendine has bir müshil özelliği vardır ve böylece kabızlık için doğal bir çare olarak hareket etmektedir. Bunlar gül çayının ishal ve dizanteri için de bir çare olarak verimli olduğu anlamına gelmektedir.
• Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Gül çayı C vitamini açısından mükemmel bir kaynak olduğundan, bu içecek bağışıklık sistemi için mükemmel bir destek sağlamaktadır. Eğer soğuk algınlığı veya grip hastalığını engellemek ya da var olan hastalığın süresini kısaltmak için gül çayı idealdir. Kendinize bir fincan demlemek bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça etkilidir.


• Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Bir bardak gül çay içmek diğer seçenekler arasında zevk için harika bir içecektir. Yeşil ve diğer çaylarla benzer şekilde, gül çayı da açlık ağrıları frenlemek ve kontrol altında almak için oldukça etkili bir yeteneğe sahiptir. Eğer tatlı bir şeyin ihtiyacını hissediyorsanız, bir fincan gül çayınıza biraz bal ekleyin ve bu düşük kalorili bir çay ile şeker ihtiyacınızı giderin.
• Göğüs Ağrılarına İyi Gelir: Göğüs ağrısı sorunu yaşayan kişiler, göğüs ilgili çeşitli hastalıklara karşı sağlığa olan faydalarından yararlanmak için düzenli olarak gül çayı tüketebilirsiniz. Ayrıca gül çayı doğrudan göğüs sorunları ile bağlantılı olan bazı enfeksiyonlarında yaşanmasını önlemede etkili bir yöntemdir.
• Uyku Problemine Yardımcı Olur: Gül çayı tüketimi yaygın olarak yaşanan uykusuzluk problemine vücudu uykuya teşvik ederek bu problemi yaşayan kişiler için çok etkili bir hale gelmektedir. Gül çayı canlandırıcı bir his vererek sinir sistemini rahatlatmaktadır. Sonuç olarak, yorgunluk ve depresyon nedeniyle oluşan uyku problemlerini kontrol altına almaktadır.

Gül Çayı Nasıl Demlenir?

Gül çayı günümüzde sanayi ilaçlarının faydalarında olduğunu unutmayın. Ayrıca gül çayının sanayi ilaçları gibi yan etkileri olmadığı için rahatlıkla ağrı kesici olarak kullanabilirsiniz. Tabi alerjiniz yok ise. Kısaca gül çayı nasıl demlenir;
Öncelikle yarım çay bardağı içine pestisit içermeyen kuru yapraklarını atın. (Tomurcukları da olabilir kuru bir biçimde) yaprakları dikkatli bir şekilde yıkayın elinizde parçalanabilir. Yıkadıktan sonra kurumaya bırakın. Kuruduğundan emin olunca çaydanlığın içerisine atın attıktan sonra yaprakları üzerine üç su bardağı suyu ekleyin. Yaklaşık bir 5 dakika kaynamaya bırakın kısık ateşte. Süzgeç yardımı ile çayınız bardağınıza koyup afiyet ile tükete bilirsiniz. Son olarak şeker istiyor iseniz bal ya da reçel ekleyerek tüketmenizi tavsiye ederim.

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