O filme konuk oldu

Gülben Ergen 12 yıl sonra o mekanda sahne aldı - Magazin haberleri

Şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz akşam 12 yıl sonra bir mekanda sahne aldı. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra yenilenmiş repertuvarından şarkılar seslendiren Gülben Ergen, enerjileriyle kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.

Sahnede Tolga Çam ve Raissa Vanessa imzalı 2 ayrı kostüm giyen Gülben Ergen, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sahne de "Memleketim" şarkısı ile kutlayan Gülben Ergen, tüm dinleyenlerine Türk Bayrağı dağıttı.

Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismin bulunduğu gecede Gülben Ergen, kendisini dinlemeye gelen hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.