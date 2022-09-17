Gülçin Ergül: Ağlayan biri olarak anılmak istemiyorum

"AĞLAYAN BİRİ OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM"

Arkadaşları ile bir kafede sohbet eden Ergül, gazetecilerin röportaj ricasını geri çevirmedi. Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde sarf ettiği, "Yıllarca Google'da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum" cümleleri ile ilgili konuştu.

Şarkıcı, "Ben yaptığım işler ile anılmak istiyorum, başımdan geçen kötü olaylardan kaynaklı ağlayan birisi olarak anılmak istemiyorum. Erkek arkadaşım benim her şeyimdi. Yaşadığım şeyler çok kötüydü ama hayat devam ediyor" diyerek, yaşananların ardından biraz daha iyi olduğunu ifade etti.