'Güldür Güldür Show' ekibi kahkahalar ile buluştu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Güldür Güldür Show' ekibi kahkahalar ile buluştu!

Show TV'nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show yeni sezon hazırlıkları için ilk defa bir araya geldi. Afiş ve jenerik çekimi için bir araya gelen ekipte kahkahalar bir an durmadı

'Güldür Güldür Show' ekibi kahkahalar ile buluştu!
'Güldür Güldür Show' ekibi kahkahalar ile buluştu!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

9. sezon hazırlıkları tam gaz devam eden Güldür Güldür ekibi, yeni sezon afiş ve jenerik çekimleri için toplandı. Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ekip çekimi kahkahalar eşliğinde tamamladı. Güldür Güldür Show, sezonun yeni transferleri ve sürprizleri ile izleyicisiyle kavuşmak için gün sayıyor.

Güldür Güldür Show kadrosu: Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Ayvanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 3 Eylül Cuma... Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? İşte reyting sıralaması
TELEVİZYON Dün TV'de ne izlendi? İşte sonuçlar
"İçimizden Biri"nin heyecanla beklenen 2. tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON "İçimizden Biri"nin 2. tanıtımı yayınlandı!
MasterChef'te bu akşam kim kazandı? 3 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?
TELEVİZYON MasterChef'te bu akşam kim kazandı? 3 Eylül
Show TV ekranlarında moda rüzgarı esecek: "Bir Başka Güzel" geliyor...
TELEVİZYON Show TV'de moda rüzgarı esecek: 'Bir Başka Güzel' geliyor. ...
Aşk Mantık İntikam oyuncuları isimleri ne? Aşk Mantık İntikam hangi gün? Aşk Mantık İntikam oyuncuları hakkında
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu
'Yalancı' dizisinin afişi izleyicinin beğenisine sunuldu
TELEVİZYON 'Yalancı'nın ilk afişi yayınlandı
La Casa De Papel'in 5. sezonu başlıyor! Yeni sezon fragmanı ve bölüm isimleri açıklandı...
TELEVİZYON La Casa De Papel'in 5. sezonu başlıyor!
AÇIKLANDI - 2 Eylül Reyting sonuçları 2021 Perşembe... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?
Baş Belası oyuncuları isimleri: Baş Belası dizisi konusu ne? Fotoğraflı Baş Belası oyuncuları
TELEVİZYON Baş Belası oyuncuları ve konusu
Leyla ile Mecnun yeniden başladı! Leyla ile Mecnun oyuncuları kim, konusu ne? İşte gerçek isimleri
TELEVİZYON Leyla ile Mecnun oyuncuları kim?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.