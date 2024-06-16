'Güldür Güldür Show'un 11'inci sezon kapanış şarkısı ve dans performansı eğlenceli anlar yaşattı

Ekran yolculuğuna yıllardır kahkahalarla devam eden ‘Güldür Güldür Show’, 11'inci sezonu söz ve müziği Ramiz Bayraktar tarafından hazırlanan eğlenceli bir şarkı ve dans performansıyla uğurluyor. Tüm kadronun seslendirdiği şarkı için özel olarak hazırlanan koreografi de çok beğenildi.

11 sezondur seyircilerin gönlünde taht kuran ‘Güldür Güldür Show’, 12'nci sezon için hazırlıklara da şimdiden başladı. Yeni sezonda eğlencenin bir numaralı adresi olmaya devam edecek ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümlerine kısa bir ara veriyor.