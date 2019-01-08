Güldür Güldür Show yeni sezonda da iddialı!

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Çekimlerin son sürat devam ettiği programın yeni sezon tanıtımı da sosyal medyada çok ses getirdi. Yeni sezon tanıtımı için ekip kıllıktan kılığa girdi. Sevilen ve fenomen karakterlerin yanı sıra yeni sezonun sürprizlerinden Açelya Topaloğlu ve Sinan Çalışkanoğlu’nun yeni tiplemeleri merak konusu oldu.

Çok yakında Show TV ekranlarında yeniden izleyici ile buluşma heyecanı yaşayan Güldür Güldür Show ekibi kamera arkasında da çok eğlendi. Renkli ve eğlenceli klibin müzikleri ise Türkiye’nin en sevilen gruplarından Manga’ya ait.

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla çok yakında Show TV’de!

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