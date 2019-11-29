Gülen Karaman kimdir?

Genellikle Nebahat Çehre'yi seslendirmesi ile bilinen Gülen Karaman'ın hayatı merak edilmeye başladı. Gülen Karaman 16 Ağustos 1962 yılında dünyaya geldi. Güvercin dizisi ile adından söz ettirmeye devam eden Gülen Karaman'ın hayatını sizler için araştırdık.
GÜLEN KARAMAN HAYATI
Gülen Karaman 16 Ağustos 1962 doğumludur. Tiyatro televizyon dizisi ve seslendirme çalışmalarıyla tanınan Türk oyuncu. En çok bilinen dizileri, Şehnaz Tango, İkinci Bahar ve Kavak Yelleri'dir. Genellikle Nebahat Çehre'yi seslendirmesiyle bilinir.
İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunu olan Karaman, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kedi, İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Okul yıllarından bu yana yaptığı seslendirme ve televizyon çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Türk Telekom reklam filmlerinin vazgeçilmez sesi oldu.
FİLMOGRAFİ
1986 Çalıkuşu Sabahat
1987 Mesela Muzaffer
1988 Yaşamak
1989 İz Peşinde Naşide
1994 Kare As
Şehnaz Tango Hamiyet
1995 Oyuncak Hikayesi Andy'nin annesi
1998 İkinci Bahar Ceren'in Annesi
1999 Oyuncak Hikayesi 2 Andy'nin annesi
2001 Vay Anam Vay Fatoş
2002 Kibar Ana Fatoş
2003 Hayat Bilgisi Dr. Filiz
2004 Azize
2005 Beşinci Boyut
2006 Sahte Prenses
2007-2011 Kavak Yelleri Leman Akça
2009 Adını Sen Koy
2010 Oyuncak Hikayesi 3 Andy'nin Annesi
2012 Kalbim 4 Mevsim Şükran
2012 Yol Ayrımı
2014 Diğer Yarım Asiye
2015 Serçe Sarayı Safiye
2019 Güvercin Zeliha
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