Eşinin baş harfini boynunda taşıyor 0:00 / 0:00

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Arzum Onan, 2019 yılında vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Dostlukları uzun yıllara dayanan ikili, birlikte geldikleri alışveriş merkezinde mağazaları gezdi.

EŞİNİN BAŞ HARFİNİ BOYNUNDA TAŞIYOR

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan Onan ve Kalkan'ın beyaz takım seçimleri gözlerden kaçmadı. Öte yandan Gülenay Kalkan'ın vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun adının baş harfini boynunda taşıdığı görüldü.

"ALYANSIMI ASLA ÇIKARMAM"

2019'da akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Kalkan'ın eşinin vefatının ardından evlilik alyansını parmağından çıkarmadığı görülmüştü.

Gülenay Kalkan, konuyla ilgili, "Alyansım hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak. Uzun bir aradan sonra setlere döndüm. Bu da bana iyi geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalarda yer edinen Tarık Ünlüoğlu, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.