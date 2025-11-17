Güllü'nün vefatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma giderek derinleşiyor.

Güllü'nün adli tıp raporunda 'bazı kritik ve sürpriz tespitlere' yer verilirken Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün yanı sıra soruşturmaya bir savcı daha atandı.

SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Adli Mimar Hakan İzgi, Güllü'nün vefatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sevilay Yılman ile Güllü'nün ölümünü yorumlayan İzgi, mehrume şarkıcının eviyle ilgili gözden kaçan ayrıntılara ve düştüğü yere dikkat çekti.

Öte yandan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz haftalarda annesinin ölümünden sorumlu olduğu yönünde ortaya atılan iddialar üzerine yeniden ifade vermişti.

Güllü'nün çocukları; Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter.

Annesinin ölmesini istediğine dair mesajları ortaya çıkan Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde; "Medyada çıkan benim bir tanıdığımla yaptığım mesaj içeriklerinin aslını anlatmak isterim. Şöyle ki ben annemle yıllardır birlikte yaşıyorum. Ancak haziran ayında annemle aramızda bir tartışma çıkmıştı. Bu tartışmanın konusu benim nişanımla ilgili bir husustu. Tartışınca ben de anneme dargındım ve annemin evinden ayrılıp Çınarcık'ta yaşayan arkadaşım Sultan'ın yanında geçici olarak kaldım. Tam 21 gündü. Bu süreçte de annemi ve beni yakından tanıyan aile dostumuz olan Bircan D. ile dertleşmek amacıyla konuşuyordum. Mesajlaşmalarımız da olmuştu. Bu mesajlar da hatırladığım kadarıyla, 'Yeter artık ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim' şeklinde mesajlar atmıştım. Bir süre sonra hatta hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk beni annemle barıştırmak için vesile oldu. Hatta Çınarcık'ta bir plajda kızım, kardeşim, Çiğdem abla da yanımdayken annemle birbirimizden karşılıklı özür diledik ve ben plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana 'Eve gelme seni istemiyorum. Gelirsen KADES'e basarım seni öldürürüm" gibi sinirle söylenen sözler söylüyordu. Hatta küfür ediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyorduk. Çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi. Bu tarz incitici veya tehditvari sözler söyleyince ben de sinirlenirdim" demişti.