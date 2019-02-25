Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülperi, Hasan’a destek olmaya çalışırken Gökhan, Seyit’in babası olduğunu bilip de susan Hasan’a öfkeyle saldırıyor. Eyüp’ün, “Bu kalp benim için atmıyorsa, atmayacak!” diyerek silahını Gülperi’ye doğrulttuğu tanıtımda duyulan silah sesi ve Can’ın korkuyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümünde Gülperi ve Kadir kazayı ucuz atlatırken, Can’ın da arabanın içinde olduğunu anladıklarında dehşete düştü. İşin peşini bırakmamaya kararlı olan Kadir, arabasına sabotaj yapıldığını öğrenince şoke oldu. Artemis’le birlikte olan ve mutluluğu gözlerinden okunan Hasan, annesi ve kardeşi için çok endişelendi ve Eyüp’ün kazayla bağlantısı var mı diye araştırmaya başladı. Ancak yardımını istediği Seyit’in içinde bulunduğu tehlikeyi acı bir biçimde anlaması çok sürmedi. Eyüp’ün karşısına çıkan Seyit, Eyüp’ün tehditlerine boyun eğmezken, ikili arasında çıkan kavgada Seyit başından ağır bir darbe aldı.

Seyit’i bulan ve hastaneye yetiştiren Hasan, durumunun kritik olduğunu öğrenince Gökhan’ın, babası Seyit’le ilgili gerçeği öğrenmesini istedi. Kazayı Eyüp’ün yaptırdığını Hasan’a söyleyen ve Gökhan’dan af dileyerek babası olduğunu itiraf eden Seyit hayatını kaybetti. Şeyma, Kadir ve Gülperi’nin hayatlarını birleştirme planlarından emin olunca, bu kez bedeli ağır olacak bir plan yapmaya karar verdi. Artemis’in evine giren kişi Şeyma’ya saldırırken, Artemis yardım için korkuyla evden kaçtı. Gülperi ve Kadir’in hayatlarını birleştirdiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!