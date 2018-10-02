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Gülperi 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gülperi hapse mi giriyor?

Gülperi 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta 3. bölümü ile ekrana gelen Gülperi 4. bölüm heyecanla bekleniyor. Gülperi'nin oğlu Hasan'ın kurduğu tuzak sonrası hapse mi girecek?. İşte Gülperi 4. bölüm 2. fragmanı...

02.10.2018 - 22:14 | Güncelleme:

Gülperi 4. bölüm 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV’de ekrana gelen Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gülperi'nin yeni fargamnı heyecanı bir kat daha arttırdı. Oğlu Hasan'ın kurduğu büyük tuzağa düşen Gülperi, acaba yeniden hapse mi giriyor sorusunu akıllara getirtti.

GÜLPERİ SUÇLU DURUMA DÜŞÜYOR

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi"de tansiyon yükseliyor. Annesine büyük bir nefret besleyen Hasan'ın, amcası Ejder'le birlikte kurduğu tuzak, yeni bir hayat kurmaya çalışan Gülperi'yi yıkacak. Oğlunun, evine uyuşturucu yerleştirdikten sonra narkotiğe ihbar etmesi Gülperi'yi suçlu durumuna düşürecek.

GÜLPERİ HAPSE Mİ GİRECEK?

Yayınlanan tanıtımda yeniden Kadir'in yardımına ihtiyacı olan Gülperi'nin karşısına avukat olarak Şeyma'nın çıkması ise büyük merak uyandırdı. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde Gülperi "Oğlunu korumak için susup hapse mi girecek yoksa kurulan tuzağı polise anlatacak mı?" sorusu yanıt bulacak.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Gülperi 4. bölüm 2. fragmanı:

 

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