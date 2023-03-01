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Gülşen için istenen ceza belli oldu

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

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İHA
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde İmam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gülşen katılmadı. Duruşmada Gülşen’i avukatları temsil etti.
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    MÜTALAA AÇIKLANDI

    Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Gülşen’in sarf etmiş olduğu sözleriyle halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiğini, bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının tersine, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk ettiğini aktardı.
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    SANIĞIN İFADELERİNİN KIŞKIRTICI OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Açıklanan mütalaada, halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, sanığın söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği kaydedildi.

    Söz konusu beyanların halkı kışkırttığının ve tahrik içerikli olduğunun anlatıldığı mütalaada, bu tahrikin halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu belirtildi. Mütalaada, suçu oluşturan söz ve beyanların umuma açık bir yerde sarf edildiği, daha sonra bu konuya ilişkin videonun sosyal medya ile basın yayın organlarında yayınlanması sonrası tahrik edilenler tarafından algılandığı anda ise suçun tamamlandığı belirtildi.
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    Açıklanan mütalaada sanık Gülşen Çolakoğlu’nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatları, müvekkilleri Gülşen’in şu an içinde bulunduğu koşullar nedeniyle teminat bedeli olarak yatırılan paranın iadesini ve müvekkilin esas mağdur olduğunu belirtti. Avukatlar ayrıca, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti.
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    3 MAYIS'A ERTELENDİ

    Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, söz konusu güvence bedeli hakkında esas kararla birlikte karar verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos 2022'de tutuklanmış, 29 Ağustos'ta ise 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti.
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    "SUÇSUZUM"

    Gülşen, 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını şöyle yapmıştı:

    Suçsuzum… Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki şakalaşma sebebiyle, "Seni İmam taşısın" dedi. ‘İmam’ da aramızda bu lakapla anılan Miraç’tır. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Böyle tanıdım. Sahne şovlarında da sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı.

    ‘Seni İmam taşısın’ sözü üzerine bu lakabın kelime olarak zihnimde kalıp olmasından ötürü, plansız ve hesapsız bir şakayla yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı, heyecanın getirdiği refleksle söylenmiş bir şey. İki kişi arasında geçmiş bir diyalog. Hatta şakamın sonu da "Kendisi" diye bitmektedir.

    Söylerken ne bir üçüncü şahıs ne de bir kesimi hedefledim. Diyalog o kadardı ve orada sonlandı. Seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım. Dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir davranış sergilemedim. Niyetim ve amacım hiçbir zaman bu olmadı, olamaz da...

    Üzerime atılı suçu işlemedim kabul etmiyorum. Sadece iki kişi arasında geçen bu söylem hedefe oturtuldu. Değerlerini rencide etmiş olabileceğim herkesten bütün samimiyetimle özrümü diledim.

    Defalarca kadınlığım, bedenim, anneliğim ve giyim kuşamım üzerinden sözel olarak saldırıya uğradım, hedef gösterildim. Paylaşılması manipülatif ve manidardır. Konser nisanda, videonun yayılması ise 24 Ağustos’ta...

    Videonun yayılması, gözaltına alınmam ve cezaevine girmem sadece bir gün sürdü. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün cezaevinde, 15 gün evde olmak üzere toplam 20 gün hapis cezası aldım. Asıl tutsaklığım çocuğuma kavuşamamam. Oğlum, İspanya’da eğitim görüyor. O benden mahrum, ben de ondan mahrumum.

    Gülşen'in savunmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmıştı.
  • Gülşen için istenen ceza belli oldu - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ

    Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

    Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.

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