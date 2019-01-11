Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin oğulları Azur Benan 2 yaşında

Giriş: 11.01.2019 - 08:20 | Güncelleme:  

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun oğulları Azur Benan, 2 yaşına girdi. Oğlu için doğum günü partisi organize eden ünlü çifti, dostları yalnız bırakmadı. Partiye katılanlar arasında Edis de vardı

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    2016 yılında dünyaevine giren Ozan Çolakoğlu-Gülşen çiftinin bebekleri Azur Benan 2017'de dünyaya gelmişti. Ünlü çiftin oğulları Azur Benan, 2 yaşına bastı. Oğlu için doğum günü partisi organize eden ünlü çifti, dostları yalnız bırakmadı. Gülşen, partiden kareleri sosyal medya hesabından, "2 olduk efendim, iyi ki doğdun oğlum..." notuyla paylaştı.

  • 2Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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    Partiye katılanlar arasında Edis de vardı. Gülşen, Edis ile birlikte çekilmiş fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Benimki" notuyla paylaştı.

  • 3Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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    4 BİN TL'LİK PASTA

    Geçtiğimiz sene Azur Benan'ın 1. yaş gününde hazırlanan boyundan büyük dev pastası dikkat çekmişti. Çiftin bu pastayı Nişantaşı'ndaki bir pastaneden özel yaptırıp, 4 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı.

  • 4Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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    "BİR DE KIZ BEBEK İSTİYORUM"

    Öte yandan, Ozan Çolakoğlu oğlu Azur Benan'ın doğmasının ardından, "Bir de kız bebek istiyorum" demişti...

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  • 22Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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  • 23Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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  • 24Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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  • 25Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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  • 26Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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  • 27Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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  • 28Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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  • 29Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin çocukları Azur Benan 2 yaşında - Magazin haberleri
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