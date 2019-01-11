Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin oğulları Azur Benan 2 yaşında

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun oğulları Azur Benan, 2 yaşına girdi. Oğlu için doğum günü partisi organize eden ünlü çifti, dostları yalnız bırakmadı. Partiye katılanlar arasında Edis de vardı