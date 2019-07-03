Şarkıcılığının yanı sıra, yazdığı birbirinden güzel şarkılar ile bu alanda da başarısını kanıtlayan Gülşen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yoğun konser programından fırsat bulan başarılı şarkıcı, bir kafede yakın dostları ile bir araya geldi.

Yakın dostları ve iş arkadaşları ile beraber uzun süre sohbet edip hasret gideren Gülşen, "Yaz konserlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Kısa bir dinlenme boşluğumuz oldu. Bende bu dönemde dostlarımla bir araya geldim. Yaz boyunca hız kesmeden sahne çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.