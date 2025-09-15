Gümülcinelioğlu, hamileliğinin 32'nci haftasında paylaştı

Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında oyuncu Çağrı Çıtanak ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu, 78’inci Cannes Film Festivali’nde bebek beklediğini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Başak Gümülcinelioğlu, bir erkek çocuk beklediğini paylaşmış ve hamilelik sürecine dair zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

Son olarak hamileliğinin 32'nci haftasında aynanın karşısında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gümülcinelioğlu, bu kareyle bebek heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram